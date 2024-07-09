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Gazze'deki Saldırılar Ziynet Eşyaları Piyasasını Vurdu

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Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar, ziynet eşyaları piyasasında büyük bir yıkıma neden oldu. Kadınlar, ailelerini geçindirebilmek için ziynet eşyalarını satmak zorunda kalıyor.

1. Gazze'deki kuyumculardan çeşitli görüntüler

4. Gazze'den çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'ne yönelik dokuz aydır devam eden saldırılar, Filistin'deki işgücü piyasasında ve ekonominin genelinde benzeri görülmemiş bir yıkım yarattı.

Birçok kadın, ailelerini geçindirebilmek için ziynet eşyalarını satmak zorunda kalıyor.

"Savaştan önce, ziynet eşyaları satın almaya yönelik büyük bir talep vardı. Fakat ne yazık ki şu anda bu talep ziynet eşyası satmaya döndü. Mevcut durumda, savaş yüzünden ziynet eşyası satın alma imkanı yok. Kadınlar hayatta kalabilmek için ziynet eşyalarını satıyor. Maalesef karanlık ve zor günlerden geçiyoruz. Kadınların ziynet eşyaları satmalarının nedeni de bu."

Han Yunus'ta faaliyet gösteren kuyumcu Zuheir, çatışmadan önce altın takının 1 gramının 50 ABD dolarına satıldığını, şimdiyse yalnızca 30 dolar ettiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler'in Mayıs ayında yayımladığı bir rapora göre, bu parayla Gazze'nin kuzeyinde sadece iki kilogram şeker satın alınabiliyor.

"Bir yüzüğüm ve bir çift küpem var. Hayatta kalabilmek için onları satmaya geldim. Cibaliye'de yerimizden edildikten sonra Nuseyrat'a, Refah'a ve sonra da Han Yunus'a gittik. Şu anda Nuseyrat'a geri döndük. Çocuklarımı doyurabilmek için kalan takılarımı satmak zorundayım."

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 38.193'e, yaralananların sayısı ise 87.903'e yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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