Gazze'deki Saldırılar Sağlık Sistemini Çökerdi

GAZZE, 3 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve insani yardımı engellemesi, bölgenin sağlık sistemini derinden sarstı. Filistinlilerin, temel sağlık hizmetlerine erişimi her geçen gün zorlaşıyor.

Gazze Sağlık İdaresi'ne bağlı Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'in mart ayı başında geçiş noktalarını kapatmasının ardından temel sağlık hizmetlerinin aksadığını, insani krizin ciddi biçimde derinleştiğini, binlerce çocuk ve hamile kadının tıbbi bakıma erişiminin engellendiğini belirtmiş, bölgedeki durumun daha da endişe verici bir hal aldığını vurgulamıştı.