Gazze'deki saldırılar için dua programı düzenlendi

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenler için dua programı düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde düzenlenen programda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto edildi.

Daha sonra Fatih Camisi İmam Hatibi Mehmet Şahin eşliğinde Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlar karşısında öfkelerini diri tutmaları gerektiğini ve herkesin yaşanan zalimliğe tepki göstermesi gerektiğini söyledi.