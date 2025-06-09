Gazze'deki Saldırı Sonrası 8 Yaşındaki Rihab'ın Hayatı Değişti

Gazze'deki Saldırı Sonrası 8 Yaşındaki Rihab'ın Hayatı Değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda yaralanan 8 yaşındaki Rihab Matar, kısmi felç geçirdi ve yaşamı alt üst oldu. Ailesiyle birlikte zorlu koşullarda yaşayan Rihab, beslenme sorunları yaşıyor ve sosyal hayattan izole bir yaşam sürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir parkta oynarken İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu yaralanan 8 yaşındaki Rihab Matar, kısmi felç olduğu için artık ne oyun oynayabiliyor ne de hareket edebiliyor.

Rihab'ın hayatı, Gazze kentinde Ramazan Bayramı'nda oyun oynadığı bir parkın yakınlarına füze düşmesiyle alt üst oldu. Füzeden etrafa saçılan şarapneller Rihab'ın beynine isabet edince bedeninin sol tarafında kısmi felç oluştu.

İsrail'in yoğun saldırıları neticesinde ailesiyle Cibaliya Mülteci Kampı'ndan göç eden Rihab, halihazırda Yermuk Stadyumu'nda bir çadırda yaşıyor.

Rihab, yaşadığı travma ve hareket kabiliyetini kaybetmiş olması nedeniyle çevresinden izole bir hayat sürüyor. Bu da onun sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve sürekli kilo vermesine neden oluyor.

Geçen bayramda hayatında "travmatik" bir dönüşüm yaşayan Rihab, Kurban Bayramı'nı da çocukluğundan ve sevdiklerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Koşup oynayan Rihab yardıma muhtaç hale geldi

Rihab, beynine isabet eden 2 şarapnelle bilincini kaybetti ve kaldırıldığı hastanede 4-5 gün komada kaldı.

Beyninden aldığı bu darbe onun sol kolu, çenesi ve bacağının felç olmasına, beyninde oluşan elektrik fazlalığı da kas kasılmalarına ve sürekli baş ağrılarına neden oldu.

Savaş ortamında da olsa oyun oynayarak çocukluğunu yaşamaya çalışırken beynine aldığı darbe nedeniyle artık hareket edemeyen, tuvaletini bile tutamayan Rihab artık yardıma muhtaç halde.

Rihab'ın annesi Danya Matar, kızının saldırıdan bu yana yetersiz beslenme sorunu da yaşadığını ve bunun da sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor.

Gözleri önünde eriyen kızına çok üzülüyor

Daha önce 30 kilo olan Rihab, saldırıdan bu yana hızlı şekilde kilo verdi. Rihab'ın, 20 kiloya kadar düşmesi onun kaslarındaki kasılmaları ve bilinç kaybını da her geçen gün artırıyor.

Acılı anne Danya, kızının bu haline çok üzüldüğünü şu sözlerle anlattı:

"Çocukların dışarıda oynadığını ve kendisinin hareket edemediğini görünce psikolojisi çok bozuluyor. Kızımın, diğer çocuklar gibi sevinemediğini, zayıfladığını ve her gün daha çabuk yorulduğunu görüyorum ve bu da bir anne olarak beni çok üzüyor. Eşim de çalışmadığı için Rihab'ın ihtiyaç duyduğu gıdaları temin edemiyorum."

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var

Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.