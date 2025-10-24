Haberler

Gazze'deki Sağlık Sistemi Krizi Derinleşiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'deki sağlık sisteminin büyük bir kriz içinde olduğunu duyurdu. Hastanelerin yatak doluluk oranları kapasiteyi aşıyor, 2,1 milyon kişi için sadece 2 bin 107 yatak mevcut. 36 hastaneden yalnızca 14'ü işlevsel durumda. DSÖ, Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 782 hastanın tahliyesine yardımcı oldu, ancak hâlâ 15 bin hastanın tıbbi tahliye ihtiyacı var.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmının hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirterek, "Sağlık Bakanlığının hastanelerindeki yatak doluluk oranı kapasiteyi aşıyor. 2,1 milyon kişi için yaklaşık 2 bin 107 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor." dedi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 2 hafta geçtiğini anımsatan Peeperkorn, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının, (İsrail'in saldırılarında) 88 Filistinlinin öldüğünü, 315 kişinin yaralandığını bildirdiğini aktardı.

Peeperkorn, ateşkesle birlikte " Gazze'ye erişimin iyileştiğini" ancak tüm yolların açılması gerektiğini söyleyerek, DSÖ'nün sahada olduğunun ve operasyonlarını hızla artırdığının altını çizdi.

Halihazırda Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ve Kissufim Sınır Kapısı'nın açık olduğunu belirten Peeperkorn, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Peeperkorn, "Gazze sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmı hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığının hastanelerindeki yatak doluluk oranı kapasiteyi aşıyor. 2,1 milyon kişi için yaklaşık 2 bin 107 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. Gazze genelinde 36 hastaneden yalnızca 14'ü (kısmen) işlevsel durumda." dedi.

DSÖ'nün, Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 782 hastanın 20'den fazla ülkeye tıbbi tahliyesini desteklediğini bildiren Peeperkorn, yaklaşık 15 bin hastanın hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Peeperkorn, "Gazze'de 2025'te yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle 411 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 109'u çocuk ve bu çocuklardan 84'ü 5 yaş altında." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Bodrum açıklarında göçmen faciası! Ölü sayısı 14'e yükseldi

Göçmenlerin cansız bedenleri sahile vurdu! Faciada ölü sayısı arttı
DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber

DNA testiyle kaderi değişti! Yavru goril 'Zeytin'den sevindiren haber
Çağla Şıkel'den '7 Kocalı Hürmüz' sahnesinde büyüleyici performans

Çağla Şıkel galada adeta coştu! Seneler sonra oryantal şov
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.