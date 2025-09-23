Haberler

Gazze'deki Sağlık Sistemi Çökme Noktasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası altında Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemi ciddi kriz yaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerin sistematik olarak yok edilmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinin son nefesini verdiğini açıkladı.

İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, Gazze'deki sağlık sisteminin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki sağlık sistemi son nefesini veriyor. Sağlık sisteminden geriye kalanı kurtarmaya yönelik tüm girişimler, hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin sistematik olarak yok edilmesi baskısı altında başarısızlığa uğrayabilir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, binalar, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı evler, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapıyı da hedef alıyor.

İsrail'in tıbbi malzeme, ilaç, yakıt ve insani yardım girişini de kısıtlayan ablukası altında binlerce hasta ve yaralının hayatının kurtarılmaya çalışıldığı hastaneler kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, yakıt krizinin tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim

ABD basınına verdiği röportajda kritik soruya çok net cevap verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM'de dikkatsizlik pahalıya patladı! Tek tuş yüzünden binlerce lirasından oldu

ATM'de tek tuş yüzünden binlerce lirasından oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.