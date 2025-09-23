Gazze'deki Sağlık Sistemi Çökme Noktasında

İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, Gazze'deki sağlık sisteminin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki sağlık sistemi son nefesini veriyor. Sağlık sisteminden geriye kalanı kurtarmaya yönelik tüm girişimler, hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin sistematik olarak yok edilmesi baskısı altında başarısızlığa uğrayabilir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, binalar, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı evler, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapıyı da hedef alıyor.

İsrail'in tıbbi malzeme, ilaç, yakıt ve insani yardım girişini de kısıtlayan ablukası altında binlerce hasta ve yaralının hayatının kurtarılmaya çalışıldığı hastaneler kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, yakıt krizinin tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.