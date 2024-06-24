Gazze'deki sağlık merkezlerinin çoğu faaliyette değil

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana büyük yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde, sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmının faaliyette olduğunu açıkladı.

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de zorlu sağlık koşullarına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Sağlık Merkezi'nin önceki ve kısmen yıkılmış sonraki hallerinin fotoğrafları paylaşılan açıklamada, UNRWA'nın İsrail'in saldırılarından önce Gazze'de temel sağlık hizmeti ihtiyacının yüzde 70 ile 80'ini karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "UNRWA'nın (Gazze'deki) sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmı minimum malzeme erişimiyle faaliyette bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.