Gazze'deki Sağlık Merkezleri Saldırılar Altında Mücadele Ediyor

İsrail ordusunun işgal için kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde 12 sağlık merkezi ağır şartlara rağmen yaralı ve hastalara hizmet verme mücadelesi veriyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle kentteki sağlık merkezlerinin ciddi ölçüde yaşanan malzeme kıtlığı ile güvenlik tehditleri altında büyük zorluklarla mücadele ettiği ifade edildi.

Sağlık merkezlerinin, sağlık ve idari ekiplerinin olağanüstü çabalarıyla bu zor şartlara rağmen insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, hayat kurtarmaya devam edebilmeleri için bu sağlık merkezlerine koruma sağlanması, gerekli tıbbi destek ve teçhizatın ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Gazze kentinde halihazırda Şifa, Hastaların Dostu, Genel Hizmetler, Sahabe, Ehli Baptist, Vefa Rehabilitasyon, Huluv, BAE hastanelerinin yanı sıra Derec, Sabra, Şatii sağlık merkezleri ve kan bankası bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi 24 Eylül'deki açıklamasında, İsrail'in uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal eden zorla yerinden etme suçunun bir parçası olarak yaptığı acımasız bombardıman ve soykırımına rağmen, 900 binden fazla Filistinlinin, Gazze kenti ve kuzeyinde kararlı bir şekilde yerlerinde durarak, güneye doğru yerinden edilmeyi reddettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.