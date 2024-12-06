Gazze'deki Sağlık Krizi İçin DSÖ Uyarısı: İnsanlar Açlıktan Ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki sağlık şartlarının "kriz halinin ötesinde" olduğunu bildirerek, buradaki insanların gıda, temiz su ve güvenli bir yer bulabilmek için mücadele ettiğini belirtti.

Harris, 7 Ekim İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'deki sağlık sistemi ve hastalıklara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de sağlıkla ilgili durumun daha da kötüye gittiğini bildiren Harris, kış şartlarının Gazze halkının sağlık konusunda karşılaştığı büyük zorluklara bir yenisini daha eklediğini kaydetti.

Harris, Gazze'de yaşanan aşırı yağmurların 700 binden fazla çadırda yaşayan insanın hayatını olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi.

Solunum yolu enfeksiyonları, öksürük ve zatürre gibi hastalıklarda artış yaşandığını ve bunun özellikle çocuklarda görüldüğünü kaydeden Harris, yetersiz beslenmede sürekli bir tırmanmanın yaşandığının altını çizdi.

Harris, "İnsanlar açlıktan ölüyor ve bunun en şiddetli etkileri küçük çocuklarda görülüyor çünkü gıda stokları yok. Bu yüzden haftadan haftaya, günden güne giderek daha fazla şiddetli akut yetersiz beslenme vakası görüyoruz. Gazze için yardımları temin etmemiz gerekiyor. Uzman insanları buraya ulaştırmamız gerekiyor ve gerçekten ihtiyacımız olan şey barış." dedi.

Gazze'deki 17 hastanenin kısmen hizmet verebildiğini söyleyen Harris, kısmen işlevsel olmanın, bu hastanelerin genellikle sadece asgari düzeyde çalışabildiği ve çoğu zaman bunu dahi yapamadığı anlamına geldiğini belirtti.

Harris, "Hastanelerin tamamının yeterli yakıtları olmadığı için zorluk çektiğini biliyoruz. Düzenli güç kaynakları yok. Ayrıca hastanelerin ve sağlık merkezlerinin yüzde 90'ından fazlasının binalarında bir şekilde hasar olduğunu ve hepsinin malzemeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Bulaşıcı hepatit vakalarında sürekli bir artış görüyoruz"

Gazze'de görülen hastalıklarla ilgili rakamları elde etmenin giderek zorlaştığının altını çizen Harris, "Bir milyondan fazla solunum yolu enfeksiyonu vakası olduğunu biliyoruz. Ayrıca yarım milyondan fazla gastroenterit vakası olduğunu da biliyoruz. Bulaşıcı hepatit vakalarında sürekli bir artış görüyoruz, bununla ilgili binlerce vaka var. Bu seviyeyi görmemelisiniz. İnsanların yaşamak zorunda kaldığı çok sağlıksız koşullar nedeniyle bulaşıcı hepatit görüyoruz. Ayrıca yine çok ölümcül bir hastalık olan ve çocukları çok hızlı bir şekilde öldürecek olan menenjit görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Harris, hamile kadınların ihtiyaç duydukları temel bakımı alamaması nedeniyle hamilelik ve doğum komplikasyonlarında da bir artış yaşandığını vurguladı.

"Gazze'nin kuzeyinde en fazla ihtiyaç duyulduğu anda sağlık personelinin sayısında bir azalma görüyoruz"

İsrail'in uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde sağlık durumuna da değinen Harris, şunları kaydetti:

"(Gazze'nin kuzeyindeki sağlık durumu) Özellikle kritik, kriz halinin ötesinde. Çünkü burada yaşananlar insanları sağlıksız kılıyor. Kuşatma nedeniyle insanlar yiyecek bulamıyor. Temiz su ve güvenli bir yer bulmak için mücadele ediyor. Bombardıman nedeniyle fiziksel yaralanmaların sayısında artış yaşanıyor. İnsanların ihtiyaç duyduklarında bakım almaları gereken yerler olan sığınma alanları de saldırı altında. Dolayısıyla sağlık hizmetine bu kadar kritik ihtiyaç duyan insanlara yardım etmek için mevcut sağlık personeli ve hemşire sayısı her gün azalıyor. Kemal Advan Hastanesi'ndeki yoğun bakım müdürünün işe giderken bir insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradığını gördük. Sağlık personelinin tutuklandığını ve tutuklanmayanların saldırıya uğrayıp öldürüldüğünü gördük. Gazze'nin kuzeyinde en fazla ihtiyaç duyulduğu anda sağlık personelinin sayısında bir azalma görüyoruz."

Gazze'de ihtiyaç duyanların tıbbi tahliyesinin gerçekleştirilmesi gerektiğine de işaret eden Harris, buradan hastaları kabul eden ülkelere teşekkür etti.

"Acilen tahliye edilmesi gereken 15 binden fazla kişi var"

Harris, "Kanser veya geçirdikleri kronik hastalıkları için tıbbi bakımlarını alamamış ve durumları gerçekten kötüleşmiş ya da ciddi yaralanmalar geçirmiş insanlar var. Bu insanlar genellikle uzuv kaybı yaşamış ve bu yaralanmalardan kurtulmak için kusursuz bakıma ihtiyaç duyan insanlar. Listede kesin tedavi olmaları için acilen tahliye edilmesi gereken 15 binden fazla kişi var. Ancak bu, İsrail yetkilileri tarafından izin verilmesine ve ayrıca ev sahibi ülkelerin onları almaya istekli olmasına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkı ve sağlık çalışanlarının şu anda sadece barışa ihtiyaç duyduğunun altını çizen Harris, yaşananlara karşı tek yapılması gerekenin "ateşkesin sağlanması" olduğunu da sözlerine ekledi.