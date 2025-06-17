Gazze'deki Sağlık Krizi: 2 Milyon Nüfusa Sadece 1500 Yatak

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi, Gazze'de 2 milyon insan için yalnızca 1500 yatak kapasitesi olduğunu ve sağlık sisteminin kritik bir durumda olduğunu bildirdi. Hastanelerin hizmet dışı kalması ve malzeme eksiklikleri sorunları derinleştiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de kısmen hizmet verebilen 17 hastanede, 2 milyon nüfus için sadece 1500 yatak kapasitesinin olduğunu bildirdi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Küresel gündemin İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya yoğunlaşmasına rağmen Gazze'deki saldırıların da devam ettiğini vurgulayan Peeperkorn, "Sağlık sistemi bir kırılma noktasında. Gazze'nin 36 hastanesinin sadece 17'si şu anda kısmen işlevsel. 17 hastanede, 2 milyon civarındaki nüfusun tamamı için toplam 1500 yatak kapasitesi var." dedi.

Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler ve sağlık merkezlerinin tamamının hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Gazze topraklarının yüzde 80'inden fazlasının İsrail'in yayımladığı "tahliye emirleri" altında olduğunu söyleyen Peeperkorn, tıbbi malzemelerin kritik seviyede düşük olduğunu ve stokların yüzde 50'sinden fazlasının tükendiğini vurguladı.

Peeperkorn, "Gazze'ye 100 günden fazla süredir hiçbir yakıt girmedi ve tahliye bölgelerinden stokları alma girişimleri reddedildi. Yakıt eksikliği, su ve sanitasyon hizmetlerini de etkileyecek. Bu durum, sağlık tesislerinde enfeksiyonun önlenmesine, kontrolüne ve Gazze'ye yayılmış hastalıkların kötüleşmesine de etki edecek." diye konuştu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 432'ye, yaralıların sayısı da 128 bin 923'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 338'e, yaralıların sayısı da 2 bin 831'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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