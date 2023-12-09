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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte iki hastaneye 133 cenaze 259 yaralı getirildi

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İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde bulunan iki hastaneye son bir gün içinde toplam 133 cenaze ve 259 yaralı getirildiği bildirildi.

İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde bulunan iki hastaneye son bir gün içinde toplam 133 cenaze ve 259 yaralı getirildiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabı Facebook'tan konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 71 şehit ve 160 yaralı, şehrin güneyindeki Nasır Tıp Merkezi'ne ise 62 şehit ve 99 yaralı ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yangın ve duman bombası kullandığına dikkati çekerek, dün gece 100 hasta tedavi ettiklerini ve daha önce hiç görmedikleri yanık ve boğulma vakalarıyla karşılaştıklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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