Haberler

Gazze'de teslim edilen cenazelerde kurşun izleri bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti'nin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ateşkes ve esir takas anlaşması kapsamında teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri bulunduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti'nin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ateşkes ve esir takas anlaşması kapsamında teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri bulunduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Şehit Cenazeleri Dairesi Başkanı Ahmed Zuheyr, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin avlusunda düzenlediği basın toplantısında, "Bize ulaşan cenazelerden, özellikle ilk grupta yer alan 45 cenazeden bazıları çıplak ya da iç çamaşırıyla gönderildi. Bir kısmının el ve ayak bilekleri bağlıydı, bazılarında ise göğüs ve baş bölgelerinde ateşli silah yaraları vardı." dedi.

Ayrıca Nasır Hastanesi Adli Tıp Dairesi Müdürü de olan Zuheyr, İsrail tarafından teslim edilen bazı cenazelerde vücudun farklı bölgelerinde şarapnel yaraları bulunduğunu, ayrıca kafatasında ve diğer uzuvlarda kırıklar tespit edildiğini belirterek, gelen bazı cenazelerin çürümüş durumda olduğunu ifade etti.

Zuheyr, çürümüş olanlar dışında gelen cenazelerin bütün olduğunu, ancak bazılarında ellerde başparmak ya da orta parmakların, ayrıca sağ veya sol ayak parmaklarından birinin eksik olduğunun fark edildiğini kaydederek, bunun, İsrail'in yaptığı DNA testleriyle bağlantılı olabileceği tahmininde bulundu.

"Cesetler üzerinde DNA testi yapmak için ekipman yok"

Teknik imkanlara ilişkin olarak Zuheyr, Gazze'deki Adli Tıp Kurumu'nun "cesetler üzerinde DNA testi yapmak için herhangi bir ekipmanının veya özel laboratuvarının olmadığını" kaydetti.

Cesetlerin muayene ve kimlik tespiti işlemleri tamamlanıncaya kadar muhafaza edileceğini vurgulayan Zuheyr, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de desteğiyle temin edilen soğutmaya özel kamyonlarda muhafaza edileceğini söyledi.

Cesetlerin kimlik tespitlerinin önümüzdeki 4 gün içinde tamamlanacağını aktaran Zuheyr, "Kimlikleri tespit edilenler ailelerine teslim edilecek, geri kalanlar ise Vakıflar Bakanlığı ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki şehitliğe defnedilecek." dedi.

Zuheyr, İsrail'in Kızılhaç'a cesetlerin isimlerini veya kimliklerini içeren bir liste vermediğini, sadece altı ismin verildiğini ve bunlardan birinin yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı evinde ilk kez kaybetti

Bu sezon bir ilk yaşandı
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.