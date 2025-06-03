İsrail'in Hava Saldırısında 24 Filistinli Hayatını Kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yardım almak isteyen Filistinlilere yönelik saldırısında 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olay, bölgedeki gerilimin artmasına neden olurken, uluslararası toplumu da derinden etkiledi. Yaralı sayısının artması endişe veriyor ve insani kriz durumu derinleşiyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel