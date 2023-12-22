Gazze'de can kaybı 20 bin 57'ye yükseldi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 77. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 48 saatte 390 kişinin hayatını kaybettiği, 734 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 57'ye, yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail, Han Yunus, Refah, Cibaliye ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu

Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi. İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında ise 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun güneydeki Refah şehrinde 2 konutu hedef aldığı hava saldırısında da 8 sivil yaşamını yitirdi. İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evlere hava saldırısı gerçekleştirdi, ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı Cibaliye'nin Nazzala bölgesinde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğuna ilişkin çağrı alındığını, ancak ambulans ve kurtarma ekiplerinin saldırılar nedeniyle bölgeye ulaşamadığını aktardı.

İsrail'den yeni tahliye emri

İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere bölgeyi boşaltmaları ve Deir el-Balah'taki barınma merkezlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Yapılan ayrı bir açıklamada ise Gazze Şeridi'nde yürütülen kara operasyonunda 2 askerin daha öldüğü belirtildi. Gazze'ye 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen İsrailli asker sayısının 139'a ulaştığı kaydedildi. - GAZZE