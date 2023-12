Gazze'de can kaybı 18 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 66 gündür devam ederken, can kaybı her geçen dakika artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 208 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 416 kişinin de yaralandığını açıkladı.

El-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205'e, yaralı sayısının da 49 bin 645'e yükseldiğini bildirdi. El-Kudra, "İsrail'in bilinçli olarak hedef aldığı ve çökerttiği sağlık sistemine destek sağlamak amacıyla tüm ülkeleri ve sağlık kuruluşlarını Gazze Şeridi'nin her bölgesinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz" dedi. - GAZZE