Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28'e yükseldi. İsrail'in saldırılarında 101 sağlık çalışanı öldü, 57 sağlık kurumu hedef alındı, 12 hastane ve 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.