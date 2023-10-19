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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının...

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor

Kaynak: AA / Güncel

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