Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor
Kaynak: AA / Güncel