Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in insanları zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyindeki hastanelerin durumunun da kuzeydekiler gibi kötü olduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin güneyindeki hastanelerin durumu da kuzeydekiler gibi kötü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in insanları zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyindeki hastanelerin durumunun da kuzeydekiler gibi kötü olduğunu belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Kudra, "Aksa Şehitleri Hastanesi ve Gazze'nin güneyindeki hastaneler, bölgedeki diğer hastanelerden daha iyi durumda değil." ifadesini kullandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin tam anlamıyla, hayat kurtarıcı şekilde sağlık hizmeti vermediğini aktaran Kudra, yakıtının da tükenmek üzere olduğunu, dolayısıyla hizmet dışı kalacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının da bir kısmının yerlerinden edildiğini, bir kısmının saldırılarda öldüğünü, bir kısmının yaralandığını kaydeden Kudra, hastanenin, insanlar için bir sığınma merkezine dönüştüğünü, koridorları ve avlularında yığılmalar olduğunu ve savaşın yükünü kaldıramadığını aktardı.

Kudra, hastanelere tıbbi yardım ve yakıt girişinin sağlanması, yaralıların Gazze Şeridi'nden çıkarılması ve sahada müdahale edebilecek büyük sahra hastaneleri kurulması için güvenli bir insani koridor ihtiyacına vurgu yaptı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.