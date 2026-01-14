İsrail'in bıraktığı patlayıcının infilakıyla 2 bacağını kaybeden Gazzeli gencin "hayatı kaydı"

Gazze Şeridi'nde İsrail'in yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağın kaybeden 19 yaşındaki Davud Iyd, hayallerinin elinden alındığını; hayatının kabusa döndüğünü belirtiyor.

Filistinli Iyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım sırasında yaralanması sonucunda iki bacağını kaybetmesini ve yaşadıklarını anlattı.

Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun bölgede evleri ve tüm yerleşim mahallelerini havaya uçurduğuna dair haberlerin yayılmasının ardından Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Karm bölgesinde bulunan aile evlerini kontrol etmeye gittiğini, eve ulaştığında hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını aktaran Iyd, evin tavının çöktüğü; çevrede taşlar ve dağılmış beton enkazının olduğunu paylaştı.

Kuzeniyle geldikleri Cibaliya bölgesindeki yolda o esnade aniden şiddetli bir patlama olduğunu hatırlatan Iyd, İsrail ordusunun geride bıraktığı bir mayının infilak ederek, kendisini birkaç metre uzağa savurduğunu ve parçalarının bedenine saplandığını belirtti.

İki bacağını birden kaybetti

Patlamada 20 yaşındaki kuzenin hayatını kaybettiğini paylaşan Iyd, olaydan sonra kendisine aktarılanlara göre, patlamadan yaklaşık bir-iki saat sonra Filistinliler tarafından bilincini tamamen kaybetmiş şekilde bulunduğunu söyledi.

Enkaz altından çıkarılarak battaniyeye sarıldığını; ambulansla Şifa Hastanesine taşındığı ifade eden Iyd, hastanede kanamayı durdurmak için onu ameliyata aldıklarını kaydetti.

Iyd, hayatını kurtarmak için 30 ünite kan verdiklerini fakat sağ bacağını kesmeye karar verildiğini, Şifa Hastanesindeki doktorların, bir gün sonra kendisini güneydeki Tel Heva mahallesindeki Kudüs Hastanesine naklettiğini dile getirdi.

Iyd, "Doktorlar, sol bacağımı kurtarmak için yaptığı müdahalelere rağmen 5 gün sonra kesilmesi yönünde karar vermiş. Çünkü mayının patlamasıyla fırlayan şarapneller vücudumu delip ciddi hasara yol açmış." bilgisini paylaştı.

Bir gencin yıkılan hayalleri

Başlarına gelen bu olaydan sonra Iyd ailesi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampına taşındı.

Altı kişilik aile, yağmur sularının sızdığı ve kışın soğuğunun hissedildiği daracık bir odada yaşam mücadelesi veriyor.

Iyd, yaşadığı elim hadiseden önceki hayallerine ilişkin, "Onurlu ve mutlu bir yaşam kurmayı, lise eğitimimi tamamlayıp öğrenimimi sürdürmek için Gazze dışına gitmeyi hayal ediyordum. Ancak maruz kaldığım yaralanma ve saldırılar nedeniyle hayallerim yıkıldı. Yüzme ve spor yapma yeteneğimi kaybettim." şeklinde konuştu.

"Tedavi olmak için bölge dışına çıkmak istiyorum"

Tedavisinin tamamlanması için yurt dışına gitmek istediğini vurgulayan Iyd, "Sadece tedavi için bölge dışına çıkmak istiyorum. Yaşadığım kabus ancak protezlerin takılmasıyla sona erecek. Bundan fazlasını istemiyorum." diye konuştu.

Filistinli gencin annesi İman Iyd de oğlunun hayatının altüst olduğunu söyledi.

İman İyd, Davud'un öğrenmeyi seven, eğitimini tamamlamak isteyen, hedefleri olan bir gençken, "bugün tek hayalinin tedavi olabilmek ve protezlere sahip olmak haline geldiğini" dile getirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait patlamamış yaklaşık 71 bin ton patlayıcı ve askeri mühimmat kalıntısı bulunduğunun tahmin edildiğini belirtmişti.

Bölge deki Filistinliler de bu ölümcül kalıntılar konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan patlayıcıları imha için görevli birimlerin imkanlarının kısıtlı olması; çalışan ekiplerin İsrail tarafından tekrar tekrar hedef alınması nedeniyle kalıntıların etkisiz hale getirilmesi zorlaşıyor.