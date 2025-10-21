Gazze'deki Nasır Hastanesi Saldırısı: İnsan Hakları Gruplarından Hesap Verebilirlik Çağrısı

NEW ABD'de Washington Post (WP) gazetesi, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte insan hakları grupları ve basın özgürlüğü savunucularının, 5 gazeteci ile 20 sağlık çalışanı ve sivilin hayatını kaybettiği İsrail'in 25 Ağustos'taki Nasır Hastanesi saldırısıyla ilgili hesap verilebilirlik çağrılarına işaret etti.

WP, " Gazze'deki bir hastanede 5 gazetecinin ölümüne yol açan İsrail saldırıları nasıl gelişti?" başlıklı haberiyle olayı tekrar gündeme taşıdı.

Gazze'de çalışan yerel gazetecilerin buluşma noktası olarak nitelenen Nasır Hastanesinin 4'üncü katındaki balkona yapılan saldırı için haberde, "Uluslararası hukuka göre, savaş bölgelerinde korunması gereken Gazze basın mensupları için en ölümcül saldırılardan biriydi." değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu saldırının, Gazze'de İsrail güçlerinin "pervasızca hedef alma örüntüsüne uyduğu" tespiti yapılarak, "İsrailli yetkililer, gazeteciler, sağlık ve yardım görevlileri de dahil olmak üzere sivillerin ölümüne yol açan ayrım gözetmeyen saldırıları ilk başta hata olarak nitelendiriyor ancak nadiren askerleri veya komutanları zarardan sorumlu tutacak şekilde soruşturuyor." ifadesine yer verildi.

-"İsrail öncülüğündeki cinayet soruşturmaları ne şeffaf ne de bağımsızdır"

Gazetecileri Koruma Komitesi Genel Müdürü Jodie Ginsberg, haberle ilgili WP'ye yaptığı açıklamada, "On yıllardır edindiğimiz deneyime göre, İsrail öncülüğündeki cinayet soruşturmaları ne şeffaf ne de bağımsızdır. Son 24 yıldır İsrail'de hiçbir vakada hiç kimse bir gazetecinin öldürülmesinden sorumlu tutulmadı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, "söz konusu balkonun Hamas tarafından kullanıldığı" iddialarına yönelik, WP'nin hiçbir kanıt bulamadığı aktarılan haberde, Gazzeli gazetecilerin bu noktayı fotoğraf ve video çekmek için her gün sabahtan akşama kullandıklarına işaret edildi.

Haberde, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin sağlanmasıyla birlikte hak grupları ve basın özgürlüğü savunucularının, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yapılabilecek yeni başvurular dahil, İsrail için hesap verebilirlik çağrılarını iki katına çıkarmayı planladıklarına dikkat, çekildi.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef almıştı

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birinci saldırıdan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı yayın kameralarının bu anları kaydettiği sırada ikinci saldırı gerçekleşmişti. Bölgeden gelen görüntüler, basın örgütleri ve uluslararası toplumdan tepki toplamıştı.

Gazze'de 246'dan fazla gazetecinin ölümünden sorumlu İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.