Gazze'deki Müzik Öğretmeni Dron Seslerini Şarkıya Dönüştürdü

Gazze Şeridi'ndeki müzik öğretmeni Ahmed Ebu Emşa, İsrail'e ait dronların çıkardığı sesi, soykırımda hayatını kaybedenleri andığı bir şarkıda arka fon olarak kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlayıp ondan işini, evini ve sevdiklerini almadan önce Ebu Emşa, Edward Said Müzik Konservatuvarı'nda müzik dersleri veriyordu.

İsrail saldırıları nedeniyle defalarca yerinden edilen Ebu Emşa, sığındığı bir kampta arkadaşının kendisine gitar vermesiyle yeniden müzikle buluştu ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kamplardaki çocuklara iyi gelecek Gaza Birds Singing müzik destek grubunu kurdu.

Kamptaki çocukların dronların sesinin kendilerini çok rahatsız ettiğini söylemesi üzerine Ebu Emşa, sinir bozan dron sesini, arka fon olarak kullanarak bir şarkıya uyarladı.

Sosyal medya hesabından şarkıyı paylaşan Ebu Emşa, söz konusu şarkının sözlerini yeniden düzenleyen Zain Hilal'e de teşekkürlerini iletti.

Gazzeli müzik öğretmeninin dron sesini arka fon olarak kullanarak hazırladığı şarkı sosyal medyada viral oldu. Şarkının sözleri şöyle:

"Taşı, Cemal, taşı..

son nefeslerine kadar hakikate sarılanlara,

dürüst sözleriyle ışık yayan her ruha,

adaletsizlik karşısında susturulmayı reddedenlere bir armağan

Ruhları huzur bulsun…

Anıları kalplerimizde sonsuza dek nur olmaya devam edecek."