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Gazze'deki Mülteciler, Yemek İhtiyaçlarını Yerel Mutfaklardan Karşılıyor

Gazze'deki Mülteciler, Yemek İhtiyaçlarını Yerel Mutfaklardan Karşılıyor
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İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Gazze'de, yardımların yetersizliği nedeniyle mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler gıda ihtiyaçlarını yerel halk mutfaklarından temin etmeye çalışıyor.

GAZZE KENTİ, 9 Aralık (Xinhua) -- İsrail ordusunun kuşatması altındaki Gazze'ye ulaşan yardımların kısıtlı olması yüzünden mülteci kamplarında yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yerel halk mutfaklarından yemek almaya çalışıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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