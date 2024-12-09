Gazze'deki Mülteciler, Yemek İhtiyaçlarını Yerel Mutfaklardan Karşılıyor
İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Gazze'de, yardımların yetersizliği nedeniyle mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler gıda ihtiyaçlarını yerel halk mutfaklarından temin etmeye çalışıyor.
GAZZE KENTİ, 9 Aralık (Xinhua) -- İsrail ordusunun kuşatması altındaki Gazze'ye ulaşan yardımların kısıtlı olması yüzünden mülteci kamplarında yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yerel halk mutfaklarından yemek almaya çalışıyor.