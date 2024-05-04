Gazze'deki mülteci çocuklar için çadır okulu kuruldu

GAZZE, 4 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli bir öğretmen olan Nihad Badreia, Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine göç etmek zorunda kalan ve bir mülteci kampında yaşayan yaklaşık 600 okul çağındaki çocuk için "çadır okulu" kurdu. İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Filistinli öğrenciler yaklaşık yedi aydır eğitimden mahrum kalıyor.