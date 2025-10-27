Haberler

Mısır, Gazze'ye Yardım İçin Ekipman Gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Gazze Şeridi Halkına Yardım Komitesi, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazını kaldırmak ve insani görevler yürütmek amacıyla yeni ağır iş makineleri ve ekipmanlar aldıklarını açıkladı.

Mısır Gazze Şeridi Halkına Yardım Komitesi, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazını kaldırmak ve insani görevler yürütmek amacıyla yeni ağır iş makineleri ve ekipmanlar aldıklarını açıkladı.

Komite sözcüsü Muhammed Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin orta kesimine Mısır liderliğinin kararıyla ağır ekipmanlar ulaştı. Bu araçlar, Mısır'ın insani rolünü yerine getirmek amacıyla gönderildi ve sabahtan itibaren çalışmalarına başlayacak." dedi.

Mansur, makinelerin enkaz nedeniyle kapanan yolların açılması ve çeşitli insani çalışmalar için kullanılacağını belirtti.

Komite üyesi Muhammed Kışta da yaptığı açıklamada, Gazze'ye 3 ekskavatör, 3 kepçe ve 7 hafriyat kamyonunun girdiğini söyledi.

İsrail basını, söz konusu araçların, Gazze'de öldürülen İsraillilerin cesetlerinin bulunmasına yardımcı olmak üzere getirildiğini iddia etti.

Hamas: Kassam Tugayları, esirlerin naaşlarını bulmak için gece gündüz çalışıyor

Hamas'ın Gazze Sorumlusu ve Filistin Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye de Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Esirlerin naaşlarını arama konusunda bazı zorluklar var çünkü İsrail Gazze'nin doğasını tamamen değiştirdi. Hatta bu naaşları defneden bazı kişiler de saldırılarda şehit oldu ve artık kimse yerlerini bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Hayye, 10 Ekim'de yürürlüğe giren esir takası ve ateşkes anlaşmasından bu yana Hamas'ın, çoğu İsrailli olan 28 esirden 16'sının naaşlarını teslim ettiğini aktardı.

Hamas'ın bu dosyayı tamamen kapatmak istediğini, bunun için zaman, gelişmiş ekipman ve ağır iş makinelerine ihtiyaç duyduklarını belirten Hayye, şunları kaydetti:

"Direniş güçleri ve Kassam Tugayları, esirlerin naaşlarını bulmak için gece gündüz çalışıyor. Kahire'de, arabulucuların ve İsrail tarafının da bulunduğu bir operasyon odası var, biz de karşı tarafta süreci adım adım takip ediyoruz. Arama ve yer tespiti çalışmalarını kolaylaştırmak için Mısır tarafıyla ekipmanların bölgeye girişi konusunda anlaşma sağlandı. Bu gerçekleşti ve iki gün önce yeni arama alanları belirlendi. Bu alanlardan bazıları, İsrail'in bulunduğu kırmızı bölgede yer alıyor ve çalışmalar Kızılhaç gözetiminde yürütülecek. Direniş, tüm naaşların teslim edilmesi konusunda kararlı. Bu konuda sorumlulukla hareket ediyoruz. İşgalci, halkımıza acı çektirmek için bu bahaneye sığınmamalı."

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Maçın ardından ortalık karıştı: Gelecek, hesap verecek
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa'daki olaylı seçimde kazanan dördüncü turda belli oldu
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Galatasaray yenilgisi sonrası verdi veriştirdi: Omurgasız insanlar
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu

3 haftadır topa tutuluyordu! Küllerinden yeniden doğdu
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme

''Galatasaray'la ilgili konuşmam'' demişti! Öyle böyle sallamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.