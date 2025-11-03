Haberler

Gazze'deki Mezarlıklarda Yaşayan Ailelerin Zorlu Hayatı

Gazze'de yerinden edilen bazı Filistinli aileler, mezarlıklarda yaşam mücadelesi veriyor. Evlere gidemeyen aileler, mezar taşlarını masa ve sandalye olarak kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Durumları, gece uyuyamamaları ve büyük korkularla dolu bir yaşam sürmeleri açısından oldukça zor.

HAN Associated Press, Gazze'de yerinden edilen bazı Filistinlilerin mezarlıklarda yaşadığını ve ölülerin arasında kendilerine yaşam kurmaya çalıştıklarını yazdı.

AP'nin haberine göre, bazı Filistinliler için Gazze'deki mezarlıktaki iskeletler komşu, mezar taşları ise sandalye ve masa görevi görüyor.

Han Yunus'taki bir mezarlıkta 30'a yakın aile yaşıyor. Gidecek hiçbir yerleri olmadığı için buraya sığınan aileler tozun ve yakıcı güneşin altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gidecek yerleri yok

Mezarlıkta çocuklarıyla yaşayan Maisa Brikah, gecelerin kendileri için daha zor olduğunu belirterek, "Güneş battığında çocuklar korkuyor ve dışarı çıkmak istemiyor. 4'ü küçük birçok çocuğum var. Dışarı çıkmak istemiyorlar çünkü her yerde köpekler ve tabii ki ölüler var." ifadesini kullandı.

Brikah, burada yaşamaktan başka çok bir seçeneği olmadığını, Han Yunus dışındaki ailesinin katledildiğini ve İsrail güçlerinin normalde yaşadıkları mahalleyi işgal ettiğini söyledi.

"Geceleri uyuyamıyorsunuz"

Muhammed Shmah ise mezarlıkta 3 aydır yaşadığını ve evinin İsrail saldırılarında yok edildiğini aktararak, "Yetişkin bir adamım ama buna rağmen geceleri mezarlardan korkuyorum. Çadırımda saklanıyorum." dedi.

Ateşkesin kendi hayatında hiçbir şeyi değiştirmediğini dile getiren Shmah, "Ateşkesten sonra benim burada mezarlıkta hayatım aynı. Demek ki benim hiçbir kazancım olmadı." diye konuştu.

Muhammed'in eşi Hanan Shmah ise insanların parasının olmamasından dolayı burada yaşamak zorunda kaldığını kaydederek, "Tabii ki mezarlıkta yaşamak korku, kaygı ve endişeyle dolu. Geceleri uyuyamıyorsunuz." ifadesini kullandı.

2 yıllık yıkım ve ateşkesin ihlali

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş görünse de fiiliyatta işgal ve ihlaller sürüyor.

Ekim 2023'ten bu yana 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 670 kişi yaralandı. Ölenlerin ve yaralıların çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

BM, Gazze'deki altyapının yüzde 90'ının tahrip olduğunu, yeniden inşa maliyetinin ise yaklaşık 70 milyar doları bulduğunu açıkladı.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra da anlaşmayı defalarca ihlal etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre bu ihlaller sonucu 226 Filistinli öldü, 600 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
