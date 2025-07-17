Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırı: Papaz Yaralandı

Kudüs'teki Latin Patrikhanesi, İsrail'in Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesine (Latin Manastırı) saldırısında papazın da yaralandığını duyurdu.

Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kiliseye saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesine bu sabah saldırı düzenlendiği ve papaz Gabriel Romanelli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırının ayrıca kilise binasında ciddi hasara yol açtığı aktarıldı.

Patrikhanenin açıklamasında yaralı sayısına ve durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıklarının daha önceki açıklamasında İsrail'in Zeytun Mahallesi'nde bulunan Kutsal Aile Kilisesini hedef aldığı saldırıda zorla yerinden edilenler arasında yaralananlar olduğu belirtilmişti.

Kutsal Aile Kilisesi, Gazze Şeridi'ndeki en eski Hristiyan dini merkezlerinden biri olarak biliniyor. İsrail'in bölgeye saldırılarının başlamasından bu yana ise kilisenin Hristiyan aileler başta olmak üzere siviller için bir sığınak haline geldiği belirtiliyor.