Gazze'deki Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı GAZZE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Bureyc Mülteci Kampı'nda Kurban Bayramı öncesi bir canlı hayvan pazarında toplanan insanlar, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) GAZZE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Bureyc Mülteci Kampı'nda Kurban Bayramı öncesi bir canlı hayvan pazarında toplanan insanlar, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) Xinhua / Güncel Kurban Bayramı Gazze Güncel Haberler

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