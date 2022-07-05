Gazze'deki Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı
Xinhua - Güncel
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GAZZE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Bureyc Mülteci Kampı'nda Kurban Bayramı öncesi bir canlı hayvan pazarında toplanan insanlar, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
GAZZE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Bureyc Mülteci Kampı'nda Kurban Bayramı öncesi bir canlı hayvan pazarında toplanan insanlar, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Xinhua / Güncel