Gazze hükümeti: Gazze'deki 135 bin çadırdan 127 bini barınmaya elverişsiz hale geldi

Gazze Şeridi'nde yerinden edilenler için kurulan 135 bin çadırdan 127 bininin, ağır kış şartlarında barınmaya elverişsiz hale geldiği belirtildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Başkanı İsmail es-Sevabite, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki ailelerin yıpranmış çadırlarda ve izole bölgelerde yaşadığına işaret ederek, battaniye, yatak ve barınma krizinin ciddi ve boğucu boyutlara ulaştığını kaydetti.

Sevabite, "Kutup kökenli aşırı soğukların etkisi altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki 135 bin çadırdan 127 bini barınmaya elverişsiz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin battaniye ve yer soğuğundan koruyacak yataklardan yoksun olduğunu, battaniye ve ısıtıcı eksikliğinin yüzde 70'i aştığını aktaran Sevabite, yaşananların geçici bir durum olmadığını vurgulayarak, krizin İsrail'in kapsamlı yıkıma dayalı politikalarının doğrudan sonucu olduğunu kaydetti.

Sevabite ayrıca, İsrail'in Gazze'deki kentsel altyapının yaklaşık yüzde 90'ını yok ettiğini, 2 milyondan fazla insanı yerinden ettiğini ve 288 binden fazla aileyi barınaksız bıraktığını belirtti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan saldırılarında barınma ve yardım dağıtım merkezlerini defalarca hedef aldığını hatırlatan Sevabite, İsrail'in bu kapsamda 303 barınma merkezi ile 61 gıda dağıtım merkezinin bombaladığını paylaştı.

Battaniye ve ısınma araçlarındaki krizin, on binlerce solunum yolu ve bulaşıcı hastalık vakasının kayda geçmesine yol açtığını dile getiren Sevabite, bunun 38 hastanenin yıkılması ve 96 sağlık merkezinin hizmet dışı kalmasıyla eş zamanlı yaşandığını, sonuç olarak hastalara müdahalenin zorlaştığını ve ölüm riskinin arttığını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Sevabite, kış mevsiminde toplu ölümlerin yaşanmasına fırsat verilmemesi, güvenli barınma ve ısınma imkanlarının sağlanması için acil harekete geçilmesini istedi.