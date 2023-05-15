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Gazze'deki Kerem Şalom Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Gazze'deki Kerem Şalom Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Güncel Haberler

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Bir Filistin güvenlik güçleri mensubu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Kerem Şalom sınır kapısında bir kamyon şoförünün belgelerini kontrol ediyor, 14 Mayıs 2023.

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Bir Filistin güvenlik güçleri mensubu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Kerem Şalom sınır kapısında bir kamyon şoförünün belgelerini kontrol ediyor, 14 Mayıs 2023.

Beş gün süren ve birçok kişinin ölümüne yol açan çatışmalardan sonra kırılgan bir ateşkes sağlanmasıyla, İsrail Pazar günü ülke ile Gazze Şeridi arasındaki geçiş noktalarının yeniden açılacağını duyurdu. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Filistin Gazze Güncel Haberler

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