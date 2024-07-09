Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde Prematüre Bebeklerin Hayatı Tehdit Altında

ÇEKİM TARİHİ: 6 Temmuz 2024

1. Kemal Advan Hastanesi'nden çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalardan bitap düşen Beyt Hanun kasabasında bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki prematüre bebekler, yetersiz beslenme ve ufukta görünen yakıt sıkıntısı nedeniyle hayatı tehdit eden risklerle karşı karşıya.

Hastanenin halkla ilişkiler yetkilisi Wissam Al-Sakani, annelerin gebelik sırasında temel gıdaları alamaması nedeniyle 40 kadar bebeğin yetersiz beslenmiş şekilde ve düşük doğum kilosuyla dünyaya geldiğini söyledi.

"Çocuklarımız yetersiz beslenmiş olarak doğuyor ve özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Burada çocuklarımız solunum cihazlarıyla hayata tutunuyor. Yakıt sıkıntısı yüzünden elektrik kesilirse bu çocuklar ölür."

"Kemal Advan Hastanesi'nde elektrikli cihazları çalıştırmak için mazot kullanıyoruz. Mazot bulunamazsa cihazlar çalışmaz."

Yoğun nüfuslu Gazze'de ağır bir insani kriz yaratan çatışmalar sürerken, hamile kadınlar ve yenidoğan bebekler özellikle savunmasız durumda.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Nisan ayında Gazze Şeridi genelinde yapılan bir anket, görüşülen hamile kadınların yüzde 76'sının kansızlık şikayetinden muzdarip olduğunu, yüzde 99'unun ise temel gıda maddeleri ve takviyelerine ulaşmada güçlük çektiğini ortaya koydu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)