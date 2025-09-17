Gazze'deki Kelebek Hastası Bebek Yakin'in Durumu Kötüleşiyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini engelleyen ablukası altındaki Gazze'de kelebek hastalığıyla mücadele eden Filistinli bebek Yakin Ebu Teylah'ın sağlık durumu tedavisi için gerekli yiyecek ve ilaçtan mahrum kalması nedeniyle günden güne kötüleşiyor.

Tedavisi olmayan, yaralarının yenilenmemesi için ayrıntılı bakım ve beslenmeye ihtiyaç duyan Yakin bebek, minik vücudunu saran yaralar içinde Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Epidermolizis Bülloza (kelebek hastalığı) hastalığından muzdarip Yakin'in durumu, bölgeye ilaç, gıda ve insani yardım girişini engelleyen İsrail ablukası nedeniyle kötüleşiyor.

Vücudu gazlı bezlerle sarılı ve yaralar içindeki kızı için sürekli göz yaşı döken Yakin'in annesinin ise elinde dua etmekten başka çaresi yok.

İlaç ve gıda eksikliği Yakin bebeğin sağlık durumunu kötüleştirdi

Yakin bebeğin annesi İsra Ebu Teylah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sıkı ablukası ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle kızının acılarının katlandığını söyledi.

Filistinli kadın, genetik bir hastalıktan muzdarip kızı için gerekli merhem ve ilaçların bulunamamasının Yakin'in vücudundaki yaraların daha şiddetli ve acı verici hale getirdiğini anlattı.

Yakin bebeğin annesi İsra, "Kızımın iki yıl önce hastaneye gitmesine gerek yoktu ancak İsrail saldırılarının neden olduğu şartlar, çadırda kalma ve tıbbi malzeme bulunamaması sağlık durumunu kötüleştirdi." dedi.

Filistinli kadın, İsrail'in neden olduğu kıtlığın Yakin bebeği ciddi bir şekilde yetersiz beslenmeye maruz bıraktığı, kanını zayıflattığı ve sağlığını önemli ölçüde bozduğunu aktardı.

Yakin bebeğin bandajlarının her gün değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken İsra, normalde 11 kilogram civarında olması gereken bebeğinin 7 kiloya düştüğünü belirtti.

Filistinli anne, imkanların yetersizliği, ilaç ve tıbbi malzeme girişini engelleyen İsrail ablukası sebebiyle kızının Gazze Şeridi dışında tedavi görmesini umduğunu söyledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, Gazze'de acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan 5 bin 200'den fazla çocuğun hayatının kurtarılması için bölge dışına çıkarılması gerekiyor.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 146'sı çocuk olmak üzere 428 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.