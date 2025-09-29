Haberler

Gazze'deki Kan Bankaları Tehlikede: İsrail Ablukası ve Saldırıları Hayat Kurtarmayı Engelliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ağır ablukası, hastanelerdeki kan bankalarının laboratuvar malzemelerinin yetersizliğinden dolayı tamamen durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı, kan ihtiyacının kritik seviyeye ulaştığını ve mevcut durumu ciddi bir insani kriz olarak nitelendirdi.

İsrail'in saldırıları ve ağır ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, hastanelerdeki kan bankalarının laboratuvar malzemelerindeki ciddi yetersizlik nedeniyle tamamen durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kan bankaları, kan ve bileşenlerinin nakli ve testleri için gerekli laboratuvar malzemelerindeki tükenme sebebiyle durma noktasına geldi" ifadelerine yer verildi.

Bu durumun kan ünitelerinde ve bileşenlerinde yaşanan ciddi azalmayla birleştiğine, bunun da yaralıların acil ve hayat kurtarıcı tedavilerini engellediğine dikkati çekilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve saldırılar, Gazze'deki ağır açlık koşulları nedeniyle halkı kan bağışında bulunamaz hale getirdi. Bu durum kan toplama kampanyalarının neredeyse tamamen durmasına yol açtı." denildi.

Bakanlık daha önce de defalarca, artan İsrail saldırılarının yüzlerce yaralıya yol açtığını, kan ihtiyacının hayati boyuta ulaştığını ve mevcut yetersizliğin ölüm riskini artırdığını vurgulamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden ağır saldırıları nedeniyle sağlık sektöründe kan ünitelerinin yanı sıra ilaç ve tıbbi malzemelerde de ciddi yetersizlik yaşanıyor. Bakanlık, mart ayından bu yana İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle Gazze'ye insani, tıbbi ve gıda yardımlarının girişinin büyük oranda durduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi yaralandı.

