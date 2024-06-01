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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri Biden'ın önerilerini memnuniyetle karşıladı

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Gazze'deki ABD vatandaşlığına sahip İsrailli esirlerin aileleri, İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı önerileri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Esirlerin aileleri, derhal esir takası yapılması gerektiğini vurgulayarak, dünyanın bu savaşı sona erdirmek için adımlar atması gerektiğini söyledi.

Gazze'deki, ABD vatandaşlığına sahip İsrailli esirlerin aileleri, İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerini memnuniyetle karşıladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze'deki ABD vatandaşlığına sahip İsrailli esirlerin aileleri, Biden'ın olası anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Derhal esir takası yapma zamanının geldiğini belirten aileler, dünyanın bu savaşı sona erdirmek ve 125 esiri anavatanlarına geri döndürmek için gerekli tüm adımları atması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirler arasında Amerikan vatandaşlığına sahip esirler var ancak bunların sayısı henüz bilinmiyor.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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