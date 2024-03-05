Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor

GAZZE, 5 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 30.534'e, yaralı sayısı ise 71.920'ye yükseldi.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı yazılı basın açıklamasına göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 124 Filistinliyi öldürürken, 210 kişiyi de yaraladı.

İsrail saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken Han Yunus'taki halk ise evlerini terk ediyor.