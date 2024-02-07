Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor

GAZZE, 7 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27.585'e yükseldiği ve 66.978 kişinin de yaralandığı bildirildi.