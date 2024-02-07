Üye Girişi
Haberler

Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 27.585'e yükseldiğini ve 66.978 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE, 7 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27.585'e yükseldiği ve 66.978 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sağlık Bakanlığı Filistin İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title