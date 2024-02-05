Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor

ÇEKİM TARİHİ: 4 Şubat 2024

1. Gazze'den çeşitli görüntüler

2. Gazzelilerin çeşitli görüntüleri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27.365'e yükselirken, 66.630 kişi de yaralandı.

Bakanlık sözcüsü Eşref El Kudra, son 24 saat içinde İsrail ordusunun 127 Filistinliyi öldürdüğünü ve 178 kişiyi yaraladığını bildirdi.

Filistin güvenlik kaynaklarına göre Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde İsrail'in hava ve topçu saldırıları devam ederken, İsrail uçakları Han Yunus kentinde onlarca evi ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir aracı hedef aldı.

Görgü tanıkları, özellikle Gazze kentinde ve Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)