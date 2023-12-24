Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor

GAZZE, 24 Aralık (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20.258'e ve yaralı sayısı da 53.688'e yükseldi. Bakanlık, son 24 saat içinde İsrail saldırılarında en az 201 Filistinlinin öldüğünü ve 368'inin yaralandığını kaydetti.