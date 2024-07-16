Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 38.664'e yükseldi
Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38.664'e yükseldiğini açıkladı.
GAZZE, 16 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri devam eden İsrail saldırıları hakkında açıklamada bulundu. Yetkililer, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38.664'e yükseldiğini söylediler.