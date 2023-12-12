Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 18.000'i aştı

GAZZE, 12 Aralık (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 18.000'i aştığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında son 24 saat içinde 208 Filistinlinin cansız bedeninin Gazze Şeridi'ndeki hastanelere nakledildiğini ve İsrail saldırılarında 416 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

El-Kudra, Pazartesi günü itibarıyla İsrail saldırılarında toplam 18.205 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 49.645 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralılar için hayat kurtarıcı operasyonlara destek olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki sağlık ekiplerini Gazze Şeridi'ne çağıran el-Kudra, yüzlerce yaralının tedavi olmak üzere Gazze'den ayrılmayı beklediğini de sözlerine ekledi.