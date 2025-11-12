Gazze'deki İsrail Saldırıları: Can Kaybı 69 Bin 185'e Ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 185'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı, yaralanan 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 245 kişinin öldüğü, 627'sinin yaralandığı, enkaz altından da 532 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 185'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 698'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.