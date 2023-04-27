Gazze'deki İşçiler Sendikası: Gazze Şeridi'nde halkın yarısı günlük geliri olmadan yaşıyor

Gazze'deki Filistinli İşçiler Sendikası, İsrail'in 16 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde halkın yarısının "günlük geliri olmadan" hayata tutunmaya çalıştığını bildirdi.

Gazze'deki Filistinli İşçiler Sendikası Başkanı Sami el-Amasi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir rapor yayımladı.

Emek ve Dayanışma Günü her yıl kutlandığında Filistinli işçilerin ve özellikle de Gazze'deki işçilerin acılarının tazelendiğine dikkati çeken Amasi, Gazze Şeridi'ndeki işçilerin dünyada benzeri görülmemiş bir suç olan abluka altında yaşadıklarının altını çizdi.

"İsrail ablukası sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranı yüzde 50'ye, yoksulluk oranı da yüzde 60'a yükseldi." ifadelerini kullanan Amasi, ekonomik krizlerin yanı sıra İsrail'in tekrarlanan askeri saldırı ve ihlallerinin Gazze Şeridi'nde çeşitli alanlardaki sanayi ve imalatı olumsuz etkilediğini vurguladı.

İsrail güçlerinin 2022 yılından bu yana Gazze'de 66 balıkçıyı gözaltına aldığını ve bunlardan 3'ünün hala serbest bırakılmadığını aktaran Amasi, ayrıca bu süre zarfında İsrail donanmasının Filistinli balıkçılara ait 23 tekneye el koyduğunu ve 28 balıkçıyı yaraladığını belirtti.

Yaklaşık 4 bin insanın doğrudan istihdam edildiği balıkçılık sektörünün Gazze Şeridi'ndeki ekonomik çıktının yüzde 15'ini oluşturduğuna işaret eden Amasi, İsrail'in bölge için çok önemli olan balıkçılık sektörünü tehlikeli bir iş alanı yapmaya çalıştığını söyledi.

Amasi, Gazze Şeridi'nde halkın yarısının "günlük geliri olmadan" hayata tutunmaya çalıştığı bilgisini paylaştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.