Gazze'deki İnsanlık Krizi: Sağlık Sistemi Çökmüş Durumda

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Tıbbi Koordinatör Yardımcısı Muhammed Ebu Mugaysib, Gazze'deki durumun felaket olarak tanımlanamayacak kadar vahim olduğunu belirterek, insani yardım sisteminin en dip çöküş noktasını gördüklerini söyledi.

Mugaysib, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki durum ve Gazze kentini işgaline ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 22 ayı aşkın süredir devam ettiğini belirten Mugaysib, şunları ifade etti:

"Durum iyiye gitmiyor, aksine daha kötüye gidiyor. Sağlık yapılarında büyük bir yıkım yaşandı. Çökmüş bir sistemden bahsetmiyorum, hayır, Gazze'de artık bir sağlık sistemi yok. Gazze'de hizmet vermeye devam eden hastaneler veya uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından işletilen sahra hastaneleri, normal hastalara ek olarak hava saldırıları ve bombalamalardan yaralanan hastalarla dolup taşıyor. Gazze'deki insani yardım sisteminin çöküşünün en dip noktasını görüyoruz."

Mugaysib, hastanelerde yatak olmadığını ve hastaların yerde yattığına işaret ederek, yoğun bakım ünitelerinde de yeterli alanın olmadığına ve eksiklerden dolayı bazı ameliyatların yapılamadığını belirtti.

"(Gazze'de) Durum gerçekten felaket olarak tanımlanamayacak kadar vahim." diyen Mugaysib, yaşananlar karşısında felaketin çok basit bir kelime olarak kaldığını kaydetti.

"(Gazze'de ölen çocuklar) Yiyecekleri olsaydı yaşarlardı"

Mugaysib, Gazze'de martta ateşkesin bozulmasından sonra İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye insani yardım tırlarının giriş yapmadığına dikkati çekerek, "Gıda, ilaç ve insani yardım yok. Bu, akut açlığa neden oluyor. Gazze'de kıtlık ilan etmenin eşiğindeyiz. Açlıktan ölen çocuklar var. Evet, bunun temelinde yatan hastalıklar var, ölen çocuklar var ancak bu hastalıklar tedavi edilebilirdi. Onların ölmemeleri gerekiyor. Yiyecekleri olsaydı yaşarlardı. Özel takviye proteinler ve süt olsaydı yaşarlardı." diye konuştu.

Son birkaç günde az sayıda yardım tırının Gazze'ye giriş yapmasına rağmen bunların kimseye yetmediğini anlatan Mugaysib, yeterli gıda ve ilacın olmadığını bildirdi.

Mugaysib, ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetlerine başlamasıyla sadece 4 yardım noktası kurduğunu hatırlatarak, daha önce Gazze genelinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yönetilen 400 gıda dağıtım noktasının olduğunu ifade etti.

Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtım şeklinin korku filmlerini andırdığını vurgulayan Mugaysib, "Oraya erken ulaştığınızda, dağıtım noktasına girdiğinizde ve oradan ayrıldığınızda vuruluyorsunuz. MSF kliniklerinde bu dağıtım noktalarında yaralanan çok sayıda kişiyi kabul ettik. Bu bir yardım dağıtım noktası değil, ölüm dağıtan bir nokta." şeklinde konuştu.

"Gazze'deki tüm halk şu anda acı çekiyor"

Mugaysib, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentinin işgalini onayladığını duyurmasına ilişkin soruyu da yanıtlayarak, şunları söyledi:

"Gazze'deki tüm halk şu anda acı çekiyor. Aşırı stres altındalar. Gazze'deki herkes birkaç kez yerlerinden edildi. Şu anda İsrail ordusu Gazze'nin yüzde 75'ini kontrol ediyor ve geriye kalan yüzde 25. Yani yüzde 25'in içinde 2 milyon insan var. Aşırı kalabalıklar. Gazze kentinin kıyı kesiminde, kuzeyinde ve güneyindeki orta bölgelerde sokaklarda çadırlarda insanlar var. Yani onları nereye yerleştirmek istediklerini bilmiyorum. Bu akıl almaz bir plan olacak. Çok fazla insan ölecek, kan dökülecek. Masum insanlar ölecek."

İsrailli yetkililerin "insani bölgelerden" bahsetmesine rağmen Gazze'de böyle bir alanın bulunmadığına işaret eden Mugaysib, 2 milyon insana bu kadar küçük bir alanda çadır inşa edilemeyeceğini, sağlık hizmeti sağlanamayacağını ve gıda dağıtımı yapılamayacağını belirtti.

Mugaysib, sözlerini şöyle tamamladı:

"(İsrail'in Gazze kentini işgali) Bu gerçekten delilik. İnsanlar buradaki durum hakkında gerçekten düşünmeye çalışıyor. Tamamen stres altındalar ve nereye gideceklerini bile bilmiyorlar. Birçoğu öleceğini söylüyor. Onların taşınacak gücü yok. Onların Gazze'nin güneyinde gidecek yerleri yok. Bunun olmaması, iptal edilip durdurulması için dua ediyoruz."