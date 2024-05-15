Gazze'deki insani yardım operasyonları durma noktasına gelebilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, Gazze'ye istikrarlı yakıt girişinin olmaması halinde sadece birkaç gün içinde tüm insani yardım operasyonlarının durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.

Cherevko, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son durum ve insani yardım çalışmalarına ilişkin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden AA muhabirine çevrim içi değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki durumun felaket boyutunda olmayı sürdürdüğünü ve her geçen gün daha kötüye gittiğini belirten Cherevko, İsrail ordusunun 6 Mayıs'ta Refah'ta yaşayan Filistinlilerin boşaltılması talebinin ardından 450 binden fazla kişinin buradan ayrıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Cherevko, buradaki sokaklarda dolaştıklarında insanların ayrılmasının ardından durumun ne kadar değiştiğini net şekilde görebildiklerini kaydederek, "Önceden barınaklarla dolu olan alanlar ve Gazze'nin güneyindeki tüm bölgelerde yaşayan insanlar artık yok. Bu alanlar tamamen boş." dedi.

Refah'tan ayrılanların birçoğunun El-Mavasi ve Han Yunus bölgelerinin yanı sıra Gazze'nin orta bölümlerine gittiğini aktaran Cherevko, "Bütün eşyalarıyla birlikte ayrılmak zorunda kalıyorlar. Toplayabildikleri, ellerinde olan bütün eşyaları alıp buradan ayrılıyorlar. Sahip oldukları şey zaten çok az." diye konuştu.

Cherevko, Filistinlilerin yaşadıkları ve gitmek zorunda kaldıkları yerlerdeki şartların çok kötü olduğuna işaret ederek, bunu kelimelerle anlatmanın zor olduğunu vurguladı.

"Gittikleri yerlerde su, gıda ve barınak yok"

"Refah'tan ayrılanların gittikleri yerlerde su, gıda ve barınak yok." diyen Cherevko, Gazze Şeridi'ne giriş yapılan sınırların kapalı olması nedeniyle insani malzemeleri içeri getiremediklerini, insani yardım malzemesi olmamasından büyük endişe duyulduğunu kaydetti.

Cherevko, Gazze'nin altyapısının büyük bölümünün tahrip edildiğini belirterek, buradaki hastanelerin 3'te 1'inden daha azının kısmen hizmet verebildiğini, hiçbir hastanenin tam kapasite hizmet veremediğini söyledi.

Mevcut insani yardım malzemelerinin çok kısa süre için yeterli olduğunu ve insanların bu durumla başa çıkabilecek gücünün kalmadığını dile getiren Cherevko, "Filistinliler bütün umutlarını kaybetti. Daha da önemlisi Gazze'de güvenli yer yok. Bu insanlar 6,7,8 veya daha fazla defa yerinden edildi. İnsanlar güvenlik arayışı içerisinde bir kez daha yer değiştiriyorlar. Gazze'de güvenli bir yer olmadığını defalarca gördük." ifadesini kullandı.

"Bazı malzemelerimiz tamamen tükendi"

Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'ta İsrail ordusu tarafından kapatılmasının ardından buradan Gazze'ye insani yardımların girişinin tamamen durduğunu kaydeden Cherevko, Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısından girişi yapılan çok sınırlı yardımın sürdürülebilir ve yeterli olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından 2 bine yakın yardım dolu tır burası üzerinden Gazze'ye giriş yapmayı bekliyor ancak giremiyor. Bazı malzemelerimiz tamamen tükendi ve bazılarının da tamamen tükenmesine sadece birkaç gün kaldı. Bu çok tehlikeli. Özellikle su sistemleri gibi yapıların bakımlarını düzgün yapmadığınızda onarılamaz derecede zarar görüyor. Onları yeniden onarmak aylar alacak."

Bu sınır kapılarının açılması ve Gazze'ye geniş çapta insani yardım girişlerinin artırılması gerektiğini belirten Cherevko, 6 Mayıs öncesinde de insanların ihtiyaç duyduğu oranda insani yardımın Gazze'ye girişinin yapılmadığını hatırlattı.

"İnsani yardım operasyonları durma noktasına gelecek"

Cherevko, Gazze'ye gıdanın yanı sıra istikrarlı şekilde yakıt girişine ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda çaba gösterdiklerini belirterek, "Her şey yakıtla çalışıyor. Bu durum değişmezse sadece 2-3 gün içinde tüm insani yardım operasyonları durma noktasına gelecek." dedi.

İnsanların Gazze'yi ve burada neler olup bittiğini gündemlerinden düşürmemesi gerektiğinin altını çizen Cherevko, 7 aydan bu yana devam eden savaşın Gazze'deki insanlar üzerinde psikolojik etkisinin olduğunu hatırlattı.