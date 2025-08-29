Gazze'deki İnsani Yardım Çalışanları Açlıkla Mücadele Ediyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de görev yapan insani yardım çalışanlarının açlığı hissetmemek için erken uyuduğunu bildirdi.

IFRC, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki yetersiz beslenmenin hayat kurtaran çalışmaları engellediğine ve insani yardım çalışanlarının da kıtlıkla mücadele ettiğine işaret edilen açıklamada, insani yardım çalışanlarının açlığı hissetmemek için erken uyuduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Çalışanlarımız ve gönüllülerimiz, Gazze'nin şu anda karşı karşıya olduğu açlığa karşı alışık değiller. Onlar, başkaları için kendi hayatlarını riske atmaya devam ederken, açlık çekiyor ve aileleri için yiyecek bulmakta çaresizce mücadele ediyorlar." ifadeleri kullanıldı.

İnsani yardım çalışanlarının çoğunun günde sadece bir öğün yemekle hayatta kaldığına yer verilen açıklamada, buna rağmen çoğunun, o öğünü çocuklarına vermeyi tercih ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Gıda eksikliği daha yavaş ancak bir bomba kadar kesin bir şekilde öldürür. Gazze'de yardımlar insanlara güvenli bir şekilde veya gereken ölçekte ulaşmıyor. Geniş çaplı bir eylemde bulunulmalı, aksi halde daha fazla çocuk, aile ve topluluk açlıktan ölecek." vurgusu yapıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze'de kıtlığın doğrulanmasının bir aciliyetin yansımasının yanı sıra açık bir eylem çağrısı da olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her saatlik gecikme, daha fazla can kaybı anlamına geliyor. Bu felaketin daha da derinleşmesi engellenmeli. Bu insan yapımı bir felaket ve insanlığın bir başarısızlığı. Yardımlar Gazze'ye hemen ulaşmalı."

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak, 63 bin 25'e yükseldi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, açlıktan ölenlerin sayısı 322'ye yükseldi, bunlardan 121'ini ise çocuklar oluşturdu.