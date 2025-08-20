Gazze'deki İnsani Kriz ve Uluslararası Yardım Kuruluşlarının Rolü

Gazze'deki İnsani Kriz ve Uluslararası Yardım Kuruluşlarının Rolü
İsrail ablukası ve çatışmalar nedeniyle Gazze'de temel ihtiyaçlara erişim kısıtlanmış durumda. Uluslararası yardım kuruluşları, iki milyon insan için gıda, ilaç ve temiz su sağlamada önemli bir rol oynuyor.

GAZZE, 20 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası insani yardım kuruluşları, Gazze'deki insani krizi hafifletmede hayati rol oynuyor. İsrail ablukası ve devam eden çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde kısıtlandığı bölgede, gıda, ilaç ve temiz su iki milyon insanın yaşamlarını sürdürebilmeleri için kritik önem taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
