Gazze'deki İnsani Kriz ve Spor Mücadeleleri Devam Ediyor

Gazze'deki İnsani Kriz ve Spor Mücadeleleri Devam Ediyor
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle insani krizin derinleştiği bir ortamda, Türkiye'nin Ümit Milli Futbol Takımı Arnavutluk ile özel maça çıkarken, basketbol ve voleybolda önemli karşılaşmalar da yaşanıyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?? İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Arnavutluk ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta dördüncü ve son maçında Çin'le karşılaşacak.

(Pekin/14.30) (Fotoğraflı)

4- UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile Fransa arasındaki üçüncülük maçı, MHP Arena'da, Portekiz ile İspanya arasındaki final mücadelesi ise Allianz Arena'da oynanacak.

(Stuttgart/16.00/Münih/22.00) (Fotoğraflı)

5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak tek erkekler finaliyle tamamlanacak.

(Paris/16.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA / Güncel
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