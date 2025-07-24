Gazze'deki İnsani Kriz İçin Uluslararası Tepkiler Artıyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krize uluslararası kamuoyunun ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi artıyor.

Açlık, abluka, yetersiz yardım erişimi ve süregelen çatışmalar, bölgede başta çocuklar olmak üzere sivillerin hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze'deki insani durumun "tamamen kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Bölgede giderek kötüleşen açlığın özellikle çocuklar arasında çok sayıda can kaybına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasında varılan insani yardım anlaşmasının derhal uygulanması çağrısı yapıldı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen yıl verdiği karara atıfta bulunulan açıklamada, İsrail'in, halkın temel insani ihtiyaçlara erişimini sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin, Gazze'ye ek insani koridorların açılması ve yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için tüm diplomatik düzeylerde çaba gösterdiği belirtildi.

"İsrail hükümeti, insani yardım ablukasını sona erdirme yükümlülüğüne sahip"

Barış İçin" isimli sivil toplum kuruluşundan, AA muhabirine yapılan açıklamada, Gazze için gönderilen yardımların sınırda bekletildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Yetersiz ve yaşamı tehdit eden yardım sistemi İsrail tarafından ABD'nin desteğiyle kurulmuştur. İsrail hükümeti, uluslararası hukuk uyarınca büyük ölçekli insani yardım ablukasını sona erdirme yetkisine ve yükümlülüğüne de sahiptir. Barış İçin Savaşçılar ve Birlikte Durmak gibi yerel ortaklarımızla bunu acilen talep ediyoruz. Uluslararası toplum, elbette, durumun devam etmesine izin vererek ablukanın süresinden sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini ve insani yardımın kolaylaştırılmasını talep eden ve 25'ten fazla ülkenin imzaladığı bildiriyi Almanya'nın imzalamamasından duyulan üzüntü de vurgulanan açıklamada, " Almanya, uluslararası hukukun evrensel değerlerini şimdi somut adımlarla ortaya koyma fırsatına sahip olabilir." ifadesine yer verildi.

"Yaşamı ve insan onurunu savunmak tüm dini sınırların ötesinde ahlaki bir görevdir"

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) de Gazze'deki insani kriz karşısında Alman hükümetini ve tüm siyasi aktörleri sorumluluk almaya çağırdı.

"Engelsiz insani yardım, kalıcı ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve ciddi diplomatik girişimler, daha fazla acıyı önlemek için çoktandır beklenendir ve elzemdir." vurgusu yapılan açıklamada, Alman Piskoposlar Konferansı'nın, Almanya Protestan Kilisesi'nin, Yahudiler Merkez Konseyi'nin ve diğer tüm dini toplulukların ortak bir duruş sergilemesi istendi.

ZMD Başkanı Abdassamad El Yezidi, "Gazze'deki açlık çağımızın en kötü insani trajedilerinden biridir. Yaşamı ve insan onurunu savunmak tüm dini sınırların ötesinde ahlaki bir görevdir." değerlendirmesinde bulundu.