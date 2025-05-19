Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor: Ölü Sayısı 53 Bin 475'e Ulaştı

Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor: Ölü Sayısı 53 Bin 475'e Ulaştı
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak 53 bin 475'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucu can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgileri paylaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak, 53 bin 475'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 11'i enkaz altından çıkarılan 136 ölü ve 364 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 340 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 357 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 475'e, yaralıların sayısının da 121 bin 398'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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