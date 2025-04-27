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Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor: Ölü Sayısı 52 Bin 243'e Yükseldi

Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor: Ölü Sayısı 52 Bin 243'e Yükseldi
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 243'e ulaştı. Son 24 saatte hastanelere 51 ölü ve 115 yaralı getirildi. Enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 243'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 51 ölü ve 115 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 151 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 598 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 243'e, yaralıların sayısının da 117 bin 639'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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