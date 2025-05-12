Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

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Filistin ve BM yetkilileri, İsrail'in ablukayı sürdürmesi durumunda Gazze'deki sağlık ve insani durumun daha da kötüleşeceğini uyardı. Geçici barınakta yaşayan yetersiz beslenme sorunuyla mücadele eden bir anne ve kızı gündemi sarstı.

GAZZE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Gazze kentinin doğusundaki geçici barınaktaki Filistinli bir anne ve yetersiz beslenme sıkıntısı çeken 6 yaşındaki kızı, 11 Mayıs 2025.

Filistin ve Birleşmiş Milletler yetkilileri, pazar günü yaptıkları açıklamayla İsrail'in ablukayı sürdürmesi halinde Gazze'deki sağlık durumu ve insani durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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